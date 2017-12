Hollande elogia transição em Burkina Fasso como modelo para África

Dirigindo-se a chefes de Estado africanos na abertura de uma cúpula de dois dias de nações francófonas na capital senegalesa, Dacar, Hollande também disse que a França vai continuar a apoiar os esforços regionais para combater militantes islâmicos.

Grandes protestos de rua derrubaram o presidente de Burkina Fasso, Blaise Compaoré, no fim de outubro, quando ele tentou promover uma mudança constitucional para prolongar seu governo de 27 anos.

"O exemplo de Burkina Fasso deve propiciar uma pausa para reflexão àqueles que gostariam de permanecer no poder ao violar a ordem constitucional, já que é o povo quem decide o que é legítimo e o que não é", disse Hollande.

Hollande pediu que as autoridades de transição de Burkina Fasso, que devem guiar o país da África Ocidental a eleições no ano que vem, se concentrem na reconciliação e evitem acertos de contas com membros do regime de Compaoré.

Hollande falou pouco depois do discurso do presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, acusado por opositores de tentar permanecer no cargo após o término de seu segundo e último mandato em 2016. Kabila se recusou a comentar.

Um membro da delegação congolesa disse que as nações ocidentais deveriam deixar a África realizar mudanças políticas à sua própria maneira.

Hollande também elogiou a Tunísia, que vai completar a transição democrática com o segundo turno das eleições presidenciais no próximo mês, como um exemplo de sucesso da Primavera Árabe.

(Reportagem de Emma Farge e Elizabeth Pineau)