Hollywood fornecerá vídeo para o Xbox Live Marketplace Enquanto os consoles Wii e PlayStation 3 continuam escassos nas lojas dos Estados Unidos, o Xbox 360 tem oferta ilimitada e um total de vendas que se aproxima de 11 milhões de unidades desde o seu lançamento. Hollywood ajudou a alimentar esse ímpeto, fornecendo conteúdo para o Xbox Live Marketplace. "Desde o lançamento do Xbox 360 (em novembro de 2005), estúdios de Hollywood como Warner Bros., Paramount e Universal nos ofereceram janelas exclusivas para trailers de filmes como X-Men: O Confronto Final e Missão Impossível III, disse o vice-presidente corporativo da Microsoft Peter Moore, de acordo com a revista Hollywood Reporter. "Estamos à procura de maneiras inovadoras de interagir com nossa audiência, primordialmente homens dos 16 aos 34 anos, uma faixa etária difícil de atingir por Hollywood, no momento, porque eles usam seus televisores mais para jogar do que para assistir", afirmou. No Xbox Live Marketplace, os proprietários do Xbox 360 têm acesso a mais de mil horas de programação de entretenimento, com programas como CSI e Bob Esponja, que podem ser comprados, e vídeos para locação como V de Vingança, Missão Impossível III e Nacho Libre. Vídeos musicais e videogames clássicos também estão disponíveis. Jogos exclusivos continuam a ser o aspecto mais importante para a formação de uma base de usuários do Xbox 360, afirma Moore. Existem mais de 160 títulos disponíveis para o console, e este ano devem sair mais títulos exclusivos.