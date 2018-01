Hollywood processa site e cibercafé da China por pirataria

Cinco grandes estúdios de Hollywood abriram um processo contra um fornecedor chinês de downloads pela internet e um cibercafé por fornecerem filmes pirateados aos internautas, informou nesta sexta-feira, 23, a agência estatal de notícias Xinhua. As produtoras de cinema Fox, Disney, Paramount, Columbia e Universal estão processando o Jeboo.com e um cibercafé de Xangai, no leste da China. Os dois teriam infringido os seus direitos de propriedade intelectual. Segundo a acusação, o cibercafé fornecia de serviços de downloads a seus clientes através de um software desenvolvido pelo Jeboo.com. Ele distribuía cópias de filmes como Piratas do Caribe 2 e X-Men 2 sem o consentimento dos produtores americanos. Os estúdios exigem uma compensação econômica de US$ 432 mil, além da suspensão imediata do serviço e um pedido de desculpas público. O Jeboo.com é um dos maiores provedores de downloads legais de filmes na China.