Hollywood prolonga sagas de filmes na forma de videogames

Os grandes sucessos do verão norte-americano do cinema já não acabam quando rolam os letreiros finais, se levarmos em conta o crescente número de videogames licenciados que estão sendo baseados em aventuras de Hollywood, com o jogador no papel principal. John Taylor, analista de videogames da Arcadia Research, disse que este verão verá o lançamento de cerca de 12 jogos licenciados com base em filmes de Hollywood, ante nove no período um ano atrás. "Como vimos no ano passado com os jogos 'Spider-Man 3' e 'Transformers', da Activision, os consumidores compraram os títulos durante todo o verão e continuaram comprando na movimentada temporada de festas, o que representa uma das vantagens da aquisição de títulos licenciados por Hollywood", afirmou Taylor. O mais recente sucesso de animação computadorizada da Disney/Pixar, "WALL-E", foi desenvolvido em forma de videogame pela Heavy Iron Studios e está sendo distribuído pela THQ. Os jogadores controlam os astros robotizados, WALL-E e Eve, em aventuras que vão além das duas horas do filme. O designer de produção do filme, Ralph Eggleston, disse ter acompanhado a evolução na colaboração entre as produtoras de videogames e a Pixar nos últimos anos. "Os jogos foram chegando cada vez mais perto de nós", disse Eggleston. "Uma das coisas que acontece quando a velocidade de renderização cresce é que as imagens nos jogos ficam melhores e permitem que os produtores de videogames comecem a realmente envolver personagens mais complexos nos jogos e promover interação entre eles." A Activision e a produtora Luxoflux adquiriram "Kung Fu Panda", da DreamWorks, para todas as plataformas de videogame. O jogo oferece 13 níveis que permitem que jogadores trabalhem juntos ou tomem o controle de Po, o Panda, seu mestre Shifu e os lendários mestres do kung fu, os Cinco Furiosos, e resolvam a parada sem ajuda. Já os fãs de "Hellboy" terão dose dupla no verão. O diretor de "Hellboy II: The Golden Army", da Universal Pictures, Guillermo del Toro, também colaborou com Mike Mignola, criador dos quadrinhos "Hellboy", e com a Konami Digital Entertainment em "Hellboy: Science of Evil", jogo para o Xbox 360, PlayStation 3 e PSP.