Hollywood quer usar anticoncepcional para conter pombos

Uma associação de Hollywood quer usar uma pílula anticoncepcional para conter a explosão no número de pombos no badalado distrito de Los Angeles. A presidente da Argyle Civic Association, Laura Dodson, explica que a idéia é aceita por grupos de defesa dos animais e parece ser hoje a forma "mais humana" de lidar com a "bagunça" que teria virado o controle da população de pombos em Hollywood. Um contraceptivo chamado OvoControl P, que impede o desenvolvimento do ovo, seria misturado à comida deixada para os pombos em telhados e outros locais. Estima-se que haja cerca de cinco mil pombos na região de Hollywood, número que, segundo Dodson, tem crescido graças ao hábito das pessoas de dar comida aos pombos. Até 2012, com a adoção do programa, a associação espera reduzir a população de pombos à metade. "Nós queremos que as pessoas entendam que têm de parar de alimentar pombos." A Argyle Civic Association alerta no seu site que pombos (Columba livia) podem transmitir doenças a seres humanos como ornitose, criptococose e dermatites, entre outras. A associação destaca outras desvantagens de uma grande população desse tipo de ave, como o custo para limpar seus excrementos de áreas públicas. Segundo ela, o projeto, anunciado nesta segunda-feira, deverá ter início em "alguns meses". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.