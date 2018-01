Hollywood teme competição dos games

Os críticos de jogos eletrônicos ultraviolentos não foram os únicos que acompanharam cuidadosamente a nova edição da série Grand Theft Auto, que foi lançada na semana passada. Os engravatados de Hollywood estão ansiosos diante da possibilidade de que ele comprometa os lucros das superproduções que serão lançadas no meio de 2008, durante as férias de verão no Hemisfério Norte. Grand Theft Auto IV, a mais recente aparição da violenta série proibida para menores de 18 anos, faz os jogadores assumirem o papel do durão do Leste Europeu Niko Bellic e seu lançamento estava envolto na expectativa da quebra de recordes de vendas. Milhões de fãs da série GTA no mundo todo estavam dispostos a desembolsar cerca de R$ 200 pelo game, transformando o jogo em um dos maiores geradores de lucro da indústria do entretenimento atual. Enquanto a série é conhecida por causar polêmica, graças ao seu conteúdo adulto e a suas atitudes de moral sem compromisso, ela se tornou um dos títulos favoritos de jogadores de todo mundo graças a seus gráficos hiper-realistas e seu humor cheio de piadas internas. O efeito dos jogos GTA na indústria de videogames foi dramático, alcançando mais de 70 milhões de cópias vendidas em apenas uma década de existência. Espera-se que a mais recente edição do GTA venda mais de 6 milhões de cópias em sua primeira semana de lançamento (número que será oficializado amanhã, já que o título foi posto à venda na terça passada). Se esse número se confirmar, o lucro de seus criadores está estimado em US$ 1 bilhão, consolidando Grand Theft Auto como uma das maiores franquias de entretenimento de todos os tempos – e em qualquer tipo de mídia. Especialistas dizem que esses números sublinham o crescente poder do mercado de videogames – com expectativas de atingir US$ 14 bilhões em vendas para os três principais consoles ainda em 2008, ofuscando outros setores da indústria de entretenimento, incluindo o cinema. Na realidade, GTA IV deverá ganhar mais dinheiro em seus primeiros dias de lançamento do que os US$ 400 milhões faturados pela terceira seqüência de Piratas do Caribe, o atual recordista de faturamento de Hollywood, em seu primeiro fim de semana de exibição. A revista especializada em cinema Variety sugeriu que o sucesso do game, que leva algumas dezenas de horas para ser completado mesmo por um jogador experimentado, poderia reduzir significativamente o público durante o auge da temporada cinematográfica no meio do ano. Hoje, cinema e games disputam o tempo ocioso – e o dinheiro – do mesmo público de jovens adultos. Homem de Ferro, filme de alto calibre inspirado no personagem de quadrinhos, está sendo saldado como um dos principais filmes de ação do ano – e deve ser um dos mais afetados por estar sendo lançado na mesma semana de Grand Theft Auto IV. JOVENS ADULTOS A idéia de que a indústria cinematográfica esteja ameaçada pela popularidade dos games não é nova. Um executivo da Warner Home Video, Ron Sanders, disse recentemente à revista Variety que "videogames hoje são uma forte fonte de competição pelo dinheiro dos jovens. Evitamos lançar grandes títulos nas mesmas datas de importantes lançamentos de jogos". Temores em relação a uma crise econômica, principalmente nos EUA mas também em outros países, podem causar uma batalha ainda mais acirrada. Piers Harding-Rolls, analista da Screen Digest, disse que os games são vistos como "um terreno fértil e seguro para a indústria de entretenimento". "Ela não sofre tanto impacto porque as pessoas gostam de ficar em casa quando não têm muito dinheiro no bolso", acrescentou. "Em circunstâncias difíceis, jogos tendem a ter um espaço maior na vida das pessoas, enquanto as bilheterias costumam cair."