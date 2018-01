Hollywood treina cães para achar DVDs piratas A MPAA - Motion Picture Association of America, entidade que representa a indústria do cinema nos EUA, e a Federação de Combate ao Roubo de Propriedade Intelectual iniciaram um programa inusitado, pelo qual treinarão cães farejadores para detectar DVDs piratas. Segundo um comunicado divulgado pelas entidades, um experimento provou ser possível educar os animais para detectar as nuances do aroma de CDs e DVDs piratas em relação a discos normais. A idéia é que estes cães sejam usados para vasculhar bagagens e carregamentos de transporte e até contêineres em busca de grandes carregamentos de discos falsificados, a exemplo do que já acontece no combate ao tráfico de drogas Por enquanto, são apenas dois cães da raça labrador preparados no Reino Unido para detectar os discos. Eles estão sendo usados em um entreposto da rede FedEx no aeroporto de Stansted, no Reino Unido.