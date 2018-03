'Homem-Aranha' é detido novamente em prédio de SP O francês Alain Robert, mais conhecido como Homem-Aranha, foi detido novamente na tarde de hoje ao escalar o Edifício Itália, no centro de São Paulo. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PM), ele subiu de elevador até o topo do prédio e desceu escalando. Quando tentava subir de novo acabou detido. O francês foi encaminhado ao 4º Distrito Policial, na Consolação. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública do Estado ainda não tinha conhecimento do caso. Alain Robert já havia sido detido no domingo à noite quando descia do 41º andar do Edifício Itália. No momento em que ele descia a parede, foi contido pelos seguranças, que chamaram a PM.