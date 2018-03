'Homem-Aranha' foi detido ao descer do 41º andar em SP O esportista francês Alain Robert foi detido na noite de ontem quando descia do 41o. andar do Edifício Itália, na região central de São Paulo. Neste andar há um terraço com um restaurante. No momento em que ele descia a parede, foi contido pelos seguranças, que chamaram a Polícia Militar. Robert disse aos porteiros e seguranças que decidiu escalar o prédio sem pedir autorização porque não sabe falar português. Ele argumentou ainda que sua tradutora também não se encontrava ali no momento para dar explicações. A ação do alpinista acabou assustando os freqüentadores do restaurante. O francês já havia sido reconhecido por um porteiro logo que entrou no edifício em razão da indumentária que portava e a segurança foi avisada. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Segurança Pública, ele foi levado para o 3º Distrito Policial, onde foi lavrado um termo circunstanciado. Em seguida, acabou sendo liberado.