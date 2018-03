Homem-bomba mata pelo menos 40 pessoas no Iraque

Pelo menos 40 pessoas foram mortas e cerca de 40 ficaram feridas na explosão de um homem-bomba em meio a uma multidão de peregrinos xiitas na cidade de Iskandiriya, no Iraque. A cidade fica no caminho para Karbala, onde está sendo realizado um festival religioso. De acordo com a polícia, o homem entrou em uma estação de apoio aos peregrinos e em seguida detonou o colete cheio de explosivos que usava. Este foi o segundo ataque a peregrinos neste domingo. O primeiro ocorreu na capital iraquiana, Bagdá, no distrito de Doura. Quatro pessoas foram mortas e 49 ficaram feridas quando militantes atacaram peregrinos que passavam pela área. Primeiramente foi detonada uma bomba e em seguida homens armados dipararam tiros contra os peregrinos. Iskandiriya, que fica 50 quilômetros ao sul de Bagdá, foi alvo de ataques durante anos, mas correspondentes afirmam que a violência tinha diminuído na região. Os Estados Unidos atribuem a queda da violência a uma aliança de sunitas com o Exército americano contra a Al-Qaeda no Iraque, além do aumento do número de soldados americanos. O festival religioso de Arbaeen marca o fim dos 40 dias de luto para o neto do profeta Maomé, Imã Hussein, que foi morto juntamente com sua família em 681 pelo rei muçulmano da Arábia, Yazid. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.