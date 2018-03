Homem desaparecido há 10 anos é localizado em Bauru Augusto Alves de Lima Filho, natural de Itupeva (SP), que estava desaparecido há 10 anos, foi encontrado num albergue de Bauru. Ele tem problemas de memória, mas lembrou-se que era divorciado e o endereço onde vivia. Ultimamente ele trabalhava num canavial em Santa Rita do Rio Pardo (MS), e foi a Bauru para tratamento de um problema nas pernas. A Polícia Militar de Itupeva informou que existem registros sobre seu desaparecimento, mas não há paradeiro da mulher, filhos ou parentes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo