Homem é baleado dentro de carro na Zona Norte de SP O despachante Wellington do Nascimento Lima, de 36 anos, foi baleado na cabeça no final da noite de ontem, dentro do seu carro, um Crossfox prata, na Rua Edmundo Dantas, próximo à esquina com a Avenida Deputado Emílio Carlos, no bairro do Limão, zona norte de São Paulo. Moradores vizinhos ouviram o barulho de uma batida e do tiro e, quando foram até a rua, encontraram o veículo, que chocou-se contra um poste em frente ao número 100. Lima foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros e levado em estado grave ao Hospital das Clínicas (HC), onde permanece internado.