Homem é baleado em fila para compra do PlayStation 3 Dois indivíduos armados tentaram roubar pessoas que estavam em uma das filas aguardando o início das vendas do PlayStation 3, na madrugada desta sexta, e alvejaram um homem que se recusou a entregar seu dinheiro, disseram as autoridades. Os dois homens armados confrontaram as cerca de 20 pessoas que aguardavam do lado de fora da loja da rede Wal-Mart, pouco antes das três horas da madrugada, disse o tenente Paulo Vance, da polícia local. Ele afirmou ainda que os dois homens armados fugiram após balear o jovem de 21 de Massachusetts no peito e ombro. A vítima foi levada para o centro médico da Universidade de Massachusetts, em Worcester. Não se tem notícia até o momento de sua condição. Vance disse que os policiais estão procurando os suspeitos, e acredita-se que sejam adolescentes. Ele afirmou que eles estavam usando máscaras de ski, com um exibindo uma pistola e outro com o que pareceu ser uma espingarda. Fora a chegada da polícia, as coisas voltaram ao normal pela manhã no ambiente rural de Putnam, uma cidade com cerca de 9 mil habitantes perto da fronteira entre Massachusetts e Rhode Island. Já em Lexington, Kentucky, homens alvejaram pessoas em frente a uma fila da rede Best Buy com balas de paintball, de acordo com a rede WKYT, que teve uma de suas repórteres entre as pessoas atingidas pelos disparos enquanto entrevistava os compradores na fila.