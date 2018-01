Homem é condenado por "fúria online" da Inglaterra O britânico Paul Gibbons, 47, morador do sul de Londres, foi condenado a dois anos e meio de prisão nesta sexta-feira, em um caso de ataque relacionado à "fúria online". Gibbons atacou um John Jones, com quem trocou insultos pela internet em dezembro de 2005, trocando ofensas em uma sala de bate-papo dedicada à discussão do Islã. O tribunal londrino ouviu que Gibbons começou a discutir com Jones, 43, depois que ele acusou Gibbons de "interferir com crianças". Depois de uma troca de mensagens hostis, Gibbons e um amigo foram à casa de Jones em Essex, leste de Londres, com uma picareta e um facão, dispostos a agredir a vítima. Jones se defendeu armado com uma faca, mas Gibbons conseguiu desarmá-lo e acabou usando-a contra a garganta da vítima, levando a um corte no pescoço de Jones. Gibbons, que, segundo o tribunal já foi condenado por "ataques violentos", admitiu ser culpado no mês passado. O tribunal de l´Old Bailey condenou Gibbons por tentativas de assassinato e ameaças de assassinato. Após a audiência, a polícia preveniu os internautas para que não comuniquem pela internet detalhes pessoais de suas residências e que possam facilitar sua localização.