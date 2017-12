Homem é esfaqueado após discussão sobre futebol no Rio Um homem foi esfaqueado na noite dessa terça-feira, 15, após uma discussão sobre o resultado do Campeonato Carioca, que terminou com o Flamengo campeão após um gol impedido. O crime aconteceu na Rua das Flores, na Tijuca, zona norte do Rio, e a vítima foi levada para o Hospital do Andaraí, no bairro de mesmo nome, também na zona norte.