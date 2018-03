Em agosto de 2011, a juíza Patrícia Lourival Acioli, titular da 4.ª Vara Criminal de São Gonçalo, foi executada com 21 tiros ao chegar em casa, em Niterói, cidade vizinha a São Gonçalo. A magistrada havia acabado de sair do fórum, e foi seguida até o local do crime pelos assassinos. Cinco policiais militares já foram condenados pelo assassinato. Outros seis ainda aguardam julgamento. Todos estão presos.