Homem é internado com suspeita de gripe suína na BA

Ele foi levado para o hospital com tosse, febre e dores pelo corpo. Sua mulher não apresenta os sintomas, segundo a Secretaria. O paciente continua em observação e já fez os exames para detectar a doença. O Ministério da Saúde acompanha o estado de saúde das pessoas que estiveram em países afetados pela gripe suína. Dos 11 pacientes internados até ontem com suspeita da doença, nenhum preenche a definição de caso suspeito conforme os critérios estabelecidos. A pasta ressaltou que, até o momento, não há evidências da circulação do vírus no Brasil.

A gripe suína já tem casos confirmados nos Estados Unidos, na Espanha, na Inglaterra e no Canadá. No México, mais de 150 pessoas já morreram com suspeita da doença. Ontem, a Organização Mundial de Saúde elevou para 4 o nível de alerta por conta da doença, aproximando o alerta do nível de pandemia, ou epidemia generalizada.