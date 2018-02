Homem é levado por enxurrada em Taboão da Serra

Uma testemunha ligou para os bombeiros informando que uma pessoa se desequilibrou e caiu no córrego quando tentava atravessá-lo utilizando uma ponte, por volta das 23h15. Como a correnteza estava muito forte, a vítima foi arrastada. Cinco equipes dos bombeiros, de Osasco, Itapecerica da Serra e Barueri, foram acionadas, mas resolveram suspender as buscas à 1h30, em razão de o local ser muito escuro, ter muita vegetação e também pelo fato de o nível do piscinão estar muito alto.

Parentes do homem afirmam que ele deveria ter voltado à noite para casa, localizada próximo ao piscinão, mas não o fez. Como ainda não se tem certeza de que a suposta vítima que caiu no córrego e o senhor sejam a mesma pessoa, não foi fornecida ainda nenhuma identificação. As buscas serão retomadas por volta das 6h30.