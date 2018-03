Homem é morto a tiros no estacionamento do McDonald's Um homem foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira, 7, no estacionamento do McDonald''s localizado na esquina das Avenidas Henrique Schaumann e Rebouças, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada às 6h35 para atender a ocorrência e encontrou apenas o corpo caído no chão.