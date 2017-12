Homem é morto diante da família durante assalto em SP Clayton Fernando Cafaro, de 49 anos, foi baleado e morto hoje diante da esposa e da filha, quando tirava o carro da garagem, no Jabaquara, zona sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, Cafaro foi abordado por um casal e uma adolescente que aparentava 12 anos. Ele não reagiu e entregou o carro aos assaltantes. Mesmo assim, foi baleado. A mulher dele, de 45 anos, e a filha, de 25 anos, estavam na calçada e presenciaram o crime. O trio fugiu com a bolsa e os documentos da esposa de Cafaro, que estavam no banco traseiro do carro. A vítima chegou a ser levada ao pronto-socorro Sabóia, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo um vizinho do casal, um Monza vinho com vidros escuros foi visto trafegando pela rua em baixa velocidade, em atitudes suspeitas, momentos antes do crime. O caso foi encaminhado ao 27º Distrito Policial.