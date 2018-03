Homem é morto por dois cães pit bull em Mairinque O caseiro Felipe Silva Santos, de 68 anos, foi atacado e morto por dois cães da raça pit bull na noite de domingo, 10, em Mairinque (SP), região de Sorocaba. O ataque ocorreu em um condomínio de chácaras de alto padrão, na altura do km 65 da rodovia Castello Branco. De acordo com a Polícia Civil, o caseiro trabalhava numa chácara do condomínio, mas foi atacado em outra propriedade. Ele teria entrado na chácara sem autorização do proprietário, que reside em São Paulo. Os animais, usados como cães de guarda, investiram contra o caseiro. Santos teve o pescoço dilacerado pelas dentadas e sofreu ainda ferimentos no rosto e nos braços. Ele foi levado para um hospital de Mairinque, mas já chegou sem vida. O caseiro portava a cópia do documento de identidade de outra pessoa. O delegado de Mairinque, Alexandre Cassola, abriu inquérito para apurar a morte. Ele pretende ouvir o proprietário dos cachorros, vizinhos e familiares do morto.