Homem é preso acusado de abusar das filhas no RJ Um homem foi preso hoje em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, após uma denúncia de que ele teria molestado sexualmente suas três filhas, de 14, 11 e 6 anos. O acusado teria confessado o crime durante depoimento na Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav), segundo a polícia. A mãe das meninas morreu no ano passado, vítima de câncer, e ele e as filhas moravam na casa da sogra e de uma tia das meninas. A avó das crianças fez a denúncia após a garota de 11 anos reclamar das investidas do pai, segundo a polícia. Ela passou por psicólogos da Polícia Civil, que atestaram em laudo o abuso sexual. O suspeito foi preso enquanto dormia em sua casa. Segundo a polícia, o acusado é motorista do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.