Homem é preso ao furtar porta de delegacia em Santos

O motorista Cláudio Marcelo Rodrigues Borges, de 41 anos, foi preso na terça-feira, 13, quando furtava uma porta de alumínio de uma delegacia em Santos, na Baixada Santista. O crime aconteceu pouco depois das 20 horas, quando Borges entrou na garagem do 5º Distrito Policial de Santos, na zona noroeste da cidade, e saiu correndo carregando uma porta de alumínio, com cerca de 1 metro por 1,5 metro, que protegia a bomba d''água do prédio. Nesse momento, policiais que deixavam o local observaram Borges, que foi preso poucos metros adiante. "Ele entrou pela entrada da garagem, que estava aberta, justamente porque era a hora em que os funcionários iam embora", explicou o delegado titular Nelson Jorge Nassif. O delegado criticou a "petulância dos delinqüentes" e conta que o assaltante tinha conhecimento de que aquela era a garagem da delegacia porque ele já ficou preso na carceragem anexa ao DP em 2006. "Ele foi condenado e já cumpriu pena por furto e roubo", afirma Nassif. Borges foi autuado em flagrante por furto qualificado e resistência, passou a noite na cadeia do 5º. DP e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Vicente.