Homem é preso contrabandeando cigarro em carro oficial em Ourinhos (SP)

SÃO PAULO - Um homem foi preso em flagrante por contrabando de cigarros em um veículo oficial, na Rodovia Transbrasiliana, na região de Ourinhos, interior de São Paulo, no último domingo, 11.

A prisão ocorreu na altura do km 338 da Rodovia BR-153, quando policiais rodoviários federais abordaram um veículo oficial Monza, pertencente à Prefeitura Municipal de Altamira do Paraná, no Paraná.

Após busca no automóvel, os policiais encontraram 1.390 maços de cigarros de várias marcas vindos do Paraguai, além de dois módulos de som, um aparelho celular. O homem foi preso por contrabando e encaminhado para a Polícia Civil local.