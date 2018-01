Homem é preso em convenção de hackers em Nova York Antes que o investigador e hacker Steven Rombom desse uma palestra sobre o fim da privacidade durante o HOPE (Hackers on Planet Earth, ou Hackers no Planeta Terra, na tradução literal), ele foi preso por agentes do FBI. É que Steven, também conhecido como Steven Rambam, era procurado por obstrução à justiça e também por se fazer passar por um agente do FBI em abril passado. Rombom havia sido contratado por um ex-promotor do Brooklyn, Alberto Santoro, suspeito de envolvimento em uma investigação de lavagem de dinheiro e, fazendo se passar por um agente do FBI, conseguiu chegar a parentes e à esposa de um informante confidencial ligado ao caso. A palestra de Rombom no Hope era sobre quanta informação ele foi capaz de reunir sobre outro participante do evento, Rick Dakan, em cerca de quatro horas. O objetivo era mostrar como a privacidade é um conceito relativo quando é possível encontrar uma quantidade enorme de informação sobre qualquer pessoa na internet. Rombom deverá se apresentar a uma corte de Nova York no dia 7 de agosto, quando deve prestar esclarecimentos sobre o seu envolvimento no caso. A sexta edição do Hope, aconteceu em Nova York e foi encerrada no último domingo, dia 23. Com Agências Internacionais