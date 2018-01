Homem é preso por colocar à venda na web ´cabelos´ de faraó Um homem que tinha colocado à venda na internet mechas do cabelo do faraó egípcio Ramsés II foi detido em sua casa na localidade francesa de Saint-Egreve, sudeste do país, segundo fontes policiais. A polícia abriu uma investigação ao ser informada de que o francês pretendia vender o material na web. O homem dizia ter obtido o cabelo da múmia quando seu pai trabalhou com um grupo de egiptólogos. O homem tinha colocado um anúncio no site Vivastreet.fr, no qual oferecia "mechas do cabelo da múmia de Ramsés II" por 2.000 euros e, para comprovar sua autenticidade, publicava fotografias e certificados. Segundo o detido, ele talvez era a única pessoa no mundo que tinha mechas do cabelo do faraó. A múmia de Ramsés II está conservada no Museu do Cairo, mas foi levada para a França em 1976 para determinar as causas de um estranho mal que deteriorava os restos mortais do faraó, que reinou entre 1279 a.C. e 1213 a.C. Vários egiptólogos franceses analisam agora a hipótese de que amostras da múmia tenham sido roubadas durante a análise na França. Os cientistas franceses temem as repercussões do caso se a versão do vendedor for confirmada. A múmia, que foi submetida a análises com raios gama na França, o que permitiu a detecção do fungo Deadalea biennis fries, que estava causando a doença, voltou em 1977 ao Egito, de onde não saiu mais. As análises científicas também permitiram estabelecer que o faraó tinha cerca de 80 anos ao morrer, que media 1,72 metro e que tinha a pele clara e dentes muito deteriorados.