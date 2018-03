Homem é preso por crime ambiental em Sertãozinho-SP Um homem de 57 anos foi preso hoje num rancho às margens do Rio Pardo, em Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto, por porte ilegal de arma e dois crimes ambientes: aprisionar pássaros silvestres em gaiolas e não ter declaração de estoque de peixes durante a piracema, que proíbe a pesca. A prisão ocorreu durante patrulhamento da Polícia Ambiental ao rancho. O homem, que não teve o nome revelado pela Polícia Federal, é pescador profissional. Uma espingarda calibre 12 foi apreendida com ele. Segundo o delegado de PF, em Ribeirão Preto, Jackson Gonçalves, uma fiança entre R$ 200 e R$ 500 seria arbitrada para a liberdade do detido, que responderá os processos em liberdade. Nesse caso, a posse ilegal de arma prevê pena de um a três anos de prisão e no máximo um ano pelo crime ambiental.