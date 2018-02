Homem é preso tentando arrombar cofre de loja em SP

Os policiais militares foram ao local após o disparo de alarme do estabelecimento comercial e ao chegarem encontraram o homem escondido debaixo de uma cama. Perto dele estavam ferramentas e um cofre que aparentemente o suspeito tentou arrombar. Segundo os policiais, o rapaz teria entrado no comércio pelo teto do banheiro, que estava com uma grade cortada.

Outra equipe policial foi até a casa do suspeito para pegar seus documentos e, após serem autorizados por sua esposa, fizeram buscas na residência, onde encontraram uma espingarda calibre 12, um fuzil 7mm, um revolver calibre 38, munições e um cofre fechado. O caso foi registrado no 9º DP (Carandiru) como furto qualificado e localização/apreensão de objeto. Foi solicitada a perícia para o local.