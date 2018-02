Homem é sequestrado e tem explosivos presos ao corpo

De acordo com a polícia, o homem estava saindo de sua casa, em Embu, região metropolitana de São Paulo, por volta das 6h, quando foi abordado por quatro criminosos armados. Eles sequestraram a vítima e a levaram até o pátio da Viação Transpass, na Avenida Torres de Oliveira, em Jaguaré, zona oeste da capital paulista. Os bandidos roubaram R$ 50 mil da empresa e deixaram o refém na garagem dos ônibus, com os objetos amarrados ao corpo. Ainda segundo a PM, a própria vítima retirou os supostos explosivos e acionou a polícia.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar está no local. Até as 10h15, a assessoria da PM não soube confirmar se o material era realmente explosivo. Os policiais esclareceram ainda que a ocorrência não tem relação com a greve de uma outra empresa de ônibus, a OakTree, na região.