Homem é suspeito de matar família a facadas em MG Pai, mãe e duas filhas foram mortos a facadas na madrugada de hoje no município de Unaí, região Noroeste de Minas Gerais, a cerca de 580 quilômetros da capital mineira. O suspeito de cometer o crime é o filho mais velho do casal, o balconista Fernando Ribeiro da Costa, de 22 anos. Segundo o sargento da Polícia Militar Israel José Ferreira, vizinhos escutaram gritos na casa das vítimas durante a madrugada e procuraram pela família. Fernando os recebeu e disse que os berros eram da irmã mais nova, que estaria passando mal. No início da manhã os vizinhos não viram a família e chamaram a polícia, que encontrou os corpos do motorista de ônibus Walderci Ribeiro dos Santos, de 48 anos; da mãe, a dona de casa Maria Conceição da Costa, de 35 anos; e das irmãs Samara Ribeiro da Costa, de 18 anos; e Amanda Ribeiro da Costa, de dez anos, em meio a poças de sangue e cobertos por lençóis. "Os golpes foram proferidos na região da nuca e do pescoço. Isso mostra que o infrator teve tempo suficiente para cometer o crime. Ele sabia o que estava fazendo", informou o sargento. Ainda segundo o policial, Fernando foi encontrado na casa da namorada. Segundo ele, Fernando estava tranqüilo e apresentava alguns cortes na mão. "Perguntamos para o suspeito sobre os pais dele, e ele respondeu que não estavam em casa porque haviam viajado", revelou. Os policiais que fizeram o flagrante do suspeito disseram que, aparentemente, não havia indícios de que Fernando estivesse alcoolizado ou sob efeitos de substâncias entorpecentes. Familiares e vizinhos próximos da família informaram não conhecer uma razão que pudesse explicar um crime tão brutal.