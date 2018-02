Homem é suspeito de matar noiva e atear fogo em corpo

O corpo foi encontrado carbonizado no porta-malas de um carro, no Jardim Maria Eugênia, zona norte da cidade. Moradores chamaram a polícia depois de ouvir uma explosão e ver o veículo em chamas. Os policiais foram à casa do comerciante depois de checar a placa do veículo. Ele se tornou suspeito porque tinha o braço e a sobrancelha chamuscados.

Os policiais acharam na casa um galão de combustível semelhante ao encontrado ao lado do carro. Araujo acabou confessando ter causado a morte da noiva, mas alegou ter sido um acidente. Ele teria encontrado mensagens de outro homem no celular da mulher e, com ciúmes, discutiu com ela e acabou empurrando-a. Deusinete teria rolado pela escada e morrido na queda. Com receio de ser acusado, decidiu incendiar o carro com o corpo. O caso foi denunciado como homicídio doloso - com intenção de matar. A polícia aguarda os laudos para confirmar a causa da morte.