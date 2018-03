Homem em crise joga centenas de dólares pela janela do carro

Um homem em crise jogou centenas de dólares pela janela de seu carro enquanto percorria duas estradas da Califórnia, nos Estados Unidos, informou o jornal local San Gabriel Valley Tribune

Depois do incidente, ocorrido por volta da meia-noite no domingo, o homem de 56 anos foi a uma delegacia de polícia da cidade de Azusa, na região de Los Angeles, e disse aos policiais que queria cometer suicídio.

As autoridades divulgaram uma declaração dizendo que conseguiram recolher cerca de mil dólares em notas de US$ 20, US$ 50 e US$ 100.

O homem, cujo nome não foi divulgado, recebeu cuidados de equipes médicas e foi levado a um hospital para mais exames.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Devolução

Em uma estrada nos arredores do município de Glendora, alguns veículos estacionaram no acostamento e cerca de dez pessoas correram para a pista para tentar pegar o dinheiro, informaram autoridades da região.

A polícia está pedindo às pessoas que pegaram o dinheiro que o entreguem à delegacia de Azusa, para que ele possa ser devolvido ao homem.

Motoristas também estão sendo advertidos a não tentarem pegar dinheiro na estrada.

"Por favor, não pare na estrada para procurar dinheiro", diz a declaração da polícia. "Parar na estrada pode ser perigoso ou até fatal." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.