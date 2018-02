Homem faz ex-mulher de refém desde ontem no Paraná Um homem, identificado como Ademilson Henrique Vieira, de 28 anos, mantém a ex-mulher refém desde às 16 horas de ontem (27) no interior residência onde o casal morava, no bairro São Jorge, o maior da cidade de Paranavaí, no noroeste do Paraná. Armado com um revólver calibre 38, Vieira, durante a madrugada, chegou a afirmar que liberaria Jéssica Tatiane Soares, de 20 anos, mas a jovem se recusou a deixar o imóvel, pois percebeu que o ex-marido está com quadro depressivo e dava indícios de que cometeria suicídio caso ficasse sozinho na residência.