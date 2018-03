Homem invade casa e faz duas reféns em Guarulhos-SP Um homem foi preso hoje após invadir uma casa em Guarulhos, na Grande São Paulo, e fazer duas mulheres reféns. A Polícia Militar (PM) havia sido chamada para verificar uma denúncia de tráfico de drogas. Ao notar a presença da PM, o acusado anunciou que estava armado e que não iria se entregar. A seguir, ele fugiu atravessando os quintais de casas vizinhas, Na quarta casa, dominou as duas mulheres. Por cerca de 20 minutos, o homem manteve uma delas trancada com ele em um banheiro. A polícia conseguiu convencê-lo de libertar as vítimas, que saíram ilesas. Com o preso, foram encontrados dois revólveres com numeração raspada, um colete à prova de balas, um aparelho de DVD, um celular, pequenas porções de drogas e R$ 200 em dinheiro.