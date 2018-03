Homem invade casas para furtar comida e roupas em SP A polícia de Osasco, na Grande São Paulo, está à procura de um homem que invadiu pelo menos duas casas no bairro de Quitaúna para furtar comida da geladeira, roupas e pequenas quantias em dinheiro. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, ontem, duas vizinhas registraram boletim de ocorrência no 1º Distrito Policial da cidade. Uma das vítimas, uma bancária de 37 anos, disse que saiu para um compromisso e deixou o filho de 10 anos em casa. Segundo ela, o homem teria batido à porta e a criança teria aberto. Diante da criança, o homem teria revirado a casa, aberto a geladeira e tomado uma jarra de suco. Ele também teria levado R$ 0,25, sem agredir o menino. Já na casa de uma outra bancária, de 27 anos, o homem teria vasculhado o armário, fritado um ovo em uma frigideira que estava em cima do fogão e deixado guardanapos sujos sobre a mesa. O suspeito também teria levado R$ 25 da casa.