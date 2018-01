Homem invade Igreja em Ipanema e faz funcionário refém

A Polícia Militar está no local e as ruas foram fechadas por volta das 17h30, segundo o Centro de Operações do Rio. A região fica próxima à Praia de Ipanema, que atraiu muitos banhistas neste domingo de sol no Rio de Janeiro.

De acordo com testemunhas, a invasão teria ocorrido durante uma missa. O criminoso teria participado de uma tentativa de assalto em uma loja do bairro, junto com outros dois homens que teriam fugido correndo no meio da confusão.

Mais cedo, um homem havia sido detido pela Políca Militar na altura do posto 12, no Leblon, após uma confusão na areia. Segundo oficiais do 23º BPM, o suspeito seria menor de idade e teria sido cercado por frequentadores da praia. Ele foi encaminhado para a 14ª Delegacia de Polícia.