Homem mais rico da Ucrânia pede protestos pacíficos contra separatistas

Foi sua maior condenação até o momento dos separatistas, os quais assumiram o controle de pontos estratégicos em cidades no leste da Ucrânia, região da indústria pesada do país e com maioria dos habitantes de língua russa. Akhmetov pediu às pessoas que se unam "por Donbass sem arma! Por Donbass sem máscaras!", referindo-se à essa região do leste do país.

Akhmetov, um magnata do aço e do carvão, com cerca de 300.000 empregados, disse que os ucranianos deveriam "realizar protestos pacíficos" em suas empresas a partir da meia-noite desta terça-feira, quando as sirenes soarão por toda a região.

(Por Richard Balmforth)