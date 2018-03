Homem mantém mulher como refém no RS

Por volta das 16 horas, a criança, que seria neta do sequestrador e passava fome, foi posta na varanda da casa, de onde foi retirada por um policial. Policiais afirmaram que o homem, que estava armado com uma faca, manteve a calma durante todo o dia, apresentando somente a retomada da relação com a mulher como condição para se entregar. A Brigada Militar mantinha a casa cercada no início da noite e tentava obter a rendição do sequestrador pela negociação.