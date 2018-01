'Homem-máquina de escrever' é exposto nos Estados Unidos

Estão em exposição no Museu de Arte de Nevada, nos Estados Unidos, as instalações do artista Jeremy Mayer, todas baseadas e feitas com máquinas de escrever antigas. A que mais chama atenção é a de um homem feito dos dedos do pé à cabeça com teclas e "corpo" do equipamento. A exposição fica em cartaz até o dia 2 de dezembro. A nota foi publicada pelo blog de tecnologia Engadget. Homem construído com peças de máquinas de escrever em exposição nos EUA. Foto: Divulgação