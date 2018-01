Homem mata a mulher e se suicida em Itapetininga-SP

Quando um vizinho entrou na residência, já encontrou a mulher ferida e agonizante. Ele entrou em contato com a Polícia Militar. Os policiais chegaram juntos com a viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mulher foi encontrada na sala com vários ferimentos. Ela foi socorrida, mas não resistiu. Os policiais também retiraram o corpo do homem, que havia se enforcado na lavanderia da casa. A faca usada no crime estava no chão, ainda suja de sangue. Os filhos foram encaminhados para a casa de familiares da mãe.