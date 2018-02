Homem mata filha, fere ex e se suicida no interior de SP Um rapaz atirou contra a ex-mulher e a filha, e depois cometeu suicídio, na noite de ontem, em Santa Cruz das Palmeiras, na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A ex-mulher Ana Célia Alves da Silva, de 25 anos, ficou gravemente ferida e a filha, Letícia, de 6, morreu. Depois, Edvandro Ferreira Braga fugiu para um matagal e atirou contra a própria cabeça. Segundo informações da Polícia Civil, o crime teria sido premeditado, pois ele deixou uma carta para a menina, que teria sido atingida num descuido. No bilhete, Braga pedia desculpas e informava ter deixado algum dinheiro à filha. A Polícia investiga o caso e ouvirá parentes.