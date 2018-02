Homem mata mulher e sogra, fere sogro e foge em SP

Costa morava na casa dos sogros, que acordaram com os gritos da filha, de 28 anos, assassinada com um tiro e a facadas. Ao tentar socorrer a filha, Maria de Fátima, de 51 anos, levou uma facada no peito e morreu no local. Wanderley, 51 anos, levou dois tiros e duas facadas e foi internado em estado grave, no Hospital de Base, de São José do Rio Preto.

Costa fugiu, mas, segundo o delegado Jairo Benetti, a polícia espera prendê-lo ainda nesta terça-feira. Costa já tinha passagem pela polícia por atentado violento ao pudor, porte de arma e por espancar Leandra. Ele só não foi condenado pela Lei Maria da Penha, segundo a polícia, porque Leandra retirou a acusação.