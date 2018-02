Homem mata mulher, fere homem e faz refém em AL

No centro da cidade, ele atacou e matou a mulher de aproximadamente 30 anos com golpes de tesoura. Em seguida, com uma faca, causou ferimentos graves no motorista de ambulância, que passava pelo local e, logo depois, invadiu a casa de uma jovem de 22 anos, que, segundo o subtenente, era sua conhecida. Após cerca de sete horas de negociação, ele se rendeu. Os moradores tentaram agredir o criminoso e a polícia precisou jogar bombas de efeito moral para afastar a população, segundo o policial.