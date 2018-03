Homem mata vizinhos e se mata em Santana do Parnaíba, SP

Ele disparou seis tiros, matando Fabio de Rezende Rubim, de 40 anos, que era subsíndico do prédio, e a mulher, Miriam Cecilia Amstalden Baida. A dentista completaria 38 anos nesta sexta-feira, 24. Em seguida, Vicente se matou dentro do elevador do prédio. A filha do casal, de um ano e meio, também estava na casa, mas não ficou ferida. O bebê das vítimas está com a avó.

Segundo a esposa de Vicente, o marido havia chegado em casa por volta das 20h e estava assistindo televisão quando se irritou com o barulho no 12º andar. Ele gritou com os vizinhos da sacada e, então, decidiu pegar a arma e subir até o apartamento do casal.

Em depoimento, a mulher afirmou que tentou impedir Vicente de sair com a arma, mas não conseguiu. Vizinhos relataram que as brigas entre os moradores eram recorrentes. Vicente tinha permissão para porte de armas. Os corpos do casal estão no Instituto Médico Legal aguardando liberação.