Homem morre após ser atropelado por ônibus no Rio Um homem morreu ontem (13) à noite, após ser atropelado por um ônibus ao tentar atravessar as quatro faixas expressas da Avenida Brasil, na zona norte do Rio de Janeiro. O local do acidente está a 200 metros de uma passarela. A alta incidência de acidentes fatais envolvendo ônibus na cidade levou o Procon do Rio a realizar, desde sexta-feira (10), a operação "Roleta Russa", para fiscalizar as condições de segurança dos veículos. Até o momento já foram lacrados 74 deles.