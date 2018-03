Homem morre após ser espancado no carnaval da Bahia Um homem morreu em decorrência de espancamento sofrido na madrugada de domingo no carnaval de Salvador. O cozinheiro Walzenir Luís Borges, de 27 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ontem no Hospital Geral do Estado (HGE). Borges havia saído com a mulher e um casal de amigos, mas acabou se perdendo do grupo e, quando foi localizado, já estava desacordado. O incidente ocorreu no Circuito Osmar, no bairro de Campo Grande. A delegada Acássia Nunes, que investiga o caso, espera contar com as imagens das câmeras instaladas no circuito e com testemunhas para esclarecer o assassinato. Apesar da morte do cozinheiro, dados da polícia apontam para uma redução da violência no carnaval baiano deste ano: o número de registros de ocorrências caiu 21% em comparação ao ano passado.