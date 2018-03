Homem morre baleado em operação da polícia civil no RJ Pelo menos dois homens foram baleados hoje, durante operação realizada pela Polícia Civil em favelas do Estácio, na zona norte do Rio. Segundo policiais, um dos acusados morreu a caminho do hospital e outro fugiu. Foi apreendia uma pistola que, segundo os policiais, estava com o suspeito morto. O objetivo da operação, que reuniu cerca de 250 homens, era cumprir mandados de prisão, dentre eles os dos suspeitos de terem assassinado os três jovens do Morro da Providência entregues por militares do Exército, em junho. Apenas dois suspeitos, ainda não identificados, haviam sido detidos até o início da tarde. Foram apreendidos cinco motos, um rádio transmissor, cerca de 70 trouxinhas de maconha, um casaco camuflado e três carregadores de celular.