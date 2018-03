Homem morre e sobrinha fica ferida após assalto em SP

O crime aconteceu às 17h30 desse domingo, dia 19, na Rua Estados Unidos, número 25. A irmã da vítima, Valcilene Honorato Ferreira, estava em um bar ao lado da casa de Honorato e ouviu um disparo de arma de fogo, segundo o delegado titular do 33º DP, José Carlos Gambiarri, onde o crime foi registrado. Ela foi até a casa do pedreiro, viu um dos criminosos saindo do local e o reconheceu. O bandido havia comprado um refrigerante no bar em que ela estava poucos minutos antes do crime.

Quando Valcilene foi fazer uma ligação no celular, viu o segundo bandido saindo da casa com a motocicleta do irmão. Ela entrou na casa e encontrou Vitória Ferreira do Vale, de 12 anos, sobrinha do pedreiro, baleada no maxilar. Também viu seu irmão caído na garagem, sangrando. Um vizinho socorreu o pedreiro e o levou ao Pronto-Socorro de Perus, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. A sobrinha está internada em estado grave.

Dois dias antes do assassinato, o pedreiro teve sua moto roubada. O crime também foi registrado no 33º DP. "No dia 18, moto foi encontrada na área do 74º D.P., de Parada de Taipas, e foi devolvida à vítima", afirmou Gambiarri. Segundo o delegado, a invasão foi feita novamente por dois bandidos, que aparentavam ter 18 anos. "São dois elementos, como na outra vez, mas ainda não se sabe se são os mesmos", afirmou.