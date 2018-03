Homem morre em confronto com guarda ucraniana, diz agência Um homem morreu e outro ficou ferido quando a Guarda Nacional da Ucrânia tentou dispersar uma multidão do lado de fora de um prédio municipal na cidade de Krasnoarmeisk, no leste do país, informou a agência de notícias Interfax-Ucrânia neste domingo.