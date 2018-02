Homem morre em tiroteio em frente da sede do Ilê Aiyê Um homem morreu e quatro ficaram feridos depois de um tiroteio que aconteceu na noite de ontem em frente da sede do bloco afro Ilê Ayiê, no bairro do Curuzu, em Salvador (Bahia). De acordo com testemunhas, as vítimas jogavam dominó quando foram surpreendidas pelos tiros, vindos de dois veículos.